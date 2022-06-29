Красноярцы могут стать авторами экскурсий по любимым местам города

Красноярцы от 18 до 35 лет могут поучаствовать в проекте «Марафон экскурсий «Это мой город». Желающие могут примерить на себя роль гида и разработать уникальный маршрут.

— Участники могут создать различные маршруты и рассказать о представленных в Красноярске профессиях, объектах уличного искусства, необычных пространствах и заведениях. Это могут быть классические прогулки по улицам, онлайн-путеводители или экскурсии-квесты, — рассказала Ангелина Хлиманкова, автор проекта.

Участников будут курировать опытные гиды, чьи разработки завоевали популярность.

Посетить авторские экскурсии можно будет в августе.

Также в рамках марафона в Центре путешественников пройдут практические занятия, мастер-классы и воркшопы. Первое занятие состоится 3 июля с 11:00 до 18:00.

Для участия в проекте заполняйте здесь заявку.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать в группе Центра путешественников или по тел. 271-08-08.