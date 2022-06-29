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В Красноярском крае при содействии службы занятости трудоустроились более 25 тысяч человек

Главная Общество
Красноярск
10:35 29 Июня 2022
правительство, работа, трудосустройство, в красноярском крае
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В Красноярском крае с начала текущего года при содействии службы занятости работу получили 25,4 тысячи человек. Несмотря на это, в крае по-прежнему существует высокая потребность в кадрах. С января работодатели опубликовали более 106 тысяч вакансий. 
Как сообщает правительство региона, на всероссийском уровне Красноярский край отмечают благодаря высокому уровню трудоустройства. Несмотря на это, край остается трудонедостаточным регионом, так как экономике необходимы квалифицированные кадры. Работодатели, если на вакансии нет подходящих специалистов, могут привлекать сотрудников из других субъектов РФ. Кроме того, в отдельных случаях работодатели могут принять на работу граждан из зарубежных стран, приехавших на основании визы.

Отметим, что в России ежегодно выделяются квоты для иностранцев. Так, например, в этом году в Красноярском крае планируют привлечь 600 человек для работы в строительной сфере, техобслуживании автомобилей и для работы на предприятиях обрабатывающей промышленности. 
По словам руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского Виктора Новикова, при подборе кадров прежде всего используются местные специалисты. В центрах занятости работу находят не только молодые сотрудники, но и люди старшего возраста, а также граждане с ОВЗ. Также для жителей края действует большое число различных программ. 

Фото: © Никиты Алексеева

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