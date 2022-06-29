В Красноярском крае назначили двух заместителей министров

По распоряжениям, подписанным первым заместителем губернатора, председателем правительства Красноярского края Юрием Лапшиным, заместителем министра и начальником отдела правовой и кадровой работы министерства спорта стал Сергей Бородавкин. Он назначен переводом по срочному служебному контракту на два года, сообщают Dela.ru.

Станислав Чернов стал заместителем министра и начальником отдела бюджетной политики министерства цифрового развития Красноярского края, срочный служебный контракт заключён на три года. Отметим, что он возглавлял МБУ «Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского МР.