Житель Красноярска нашел в пирожке кусочек стекла

Житель Красноярска обнаружил в пирожке кусок стекла. Кулинарное изделие мужчина приобрел в «Кулинарной лавке Романовых» на Парусной, д. 7.

После неприятной находки красноярец обратился с жалобой в региональное Управление Роспотребнадзора. В ходе проверочных мероприятий специалисты выяснили, что сотрудники организации общественного питания не соблюдают требования безопасности, которые основаны на принципах ХАССП. В результате владельца заведения привлекли к ответственности, назначив штраф на сумму в 30 тысяч рублей.

Фото: © t.me/rospotrebnadzor_krsk