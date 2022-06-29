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Александр Усс обсудил ход работ по благоустройству в территориях Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
11:05 29 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, благоустройство
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На совещании под председательством губернатора Красноярского края обсудили ход работ по благоустройству в территориях. В большинстве городов и районов работы в самом разгаре. Сейчас важно соблюдение графиков их выполнения и контролировать качество, рассказали в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

В этом году на благоустройство в регионе выделены более 3 млрд рублей. Часть работ проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Масштабные работы начаты в пос. Шушенском, Ачинске, Канске, Норильске и в Минусинске. В Сосновоборске синхронно благоустраивают территорию по программе «Формирование комфортной городской среды», всероссийскому и краевому конкурсам лучших проектов создания комфортной городской среды.

Александр Усс обратил внимание глав территорий на наведение порядка в части придорожного сервиса, въездных стел, благоустройство прихрамовых территорий, затронул тему содержания кладбищ. Впервые муниципалитеты за счёт краевого бюджета получили возможность навести порядок на кладбищах. В частности, уложить тротуары и пешеходные дорожки, отремонтировать заборы, установить скамейки, мусорные баки и баки для воды. На эти цели выделили 70 млн рублей. На эти деньги благоустроят не менее 20 кладбищ.

Фото: © Александр Черных

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