В Красноярском крае молодые учёные получили более миллиона рублей на участие в конференциях

В Красноярском крае 43 студента и молодых учёных одержали победу в грантовом конкурсе проектов академической мобильности Краевого фонда науки. Они примут участие во всероссийских и международных конференциях и стажировках, на эти цели выделено более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого фонда науки.

К примеру, Михаил Горелов, молодой учёный из КрасГАУ в сентябре поедет на стажировку по защите прав на интеллектуальную собственность. А Анна Барило из Красноярского научного центра СО РАН отправится на научно-практическую конференцию по аллергологии и иммунологии.

Конкурс проектов академической мобильности Краевой фонд науки проводит два раза в год, каждый год около 100 студентов и молодых учёных становятся участниками научных мероприятий по всему миру.