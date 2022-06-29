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В Красноярском крае молодые учёные получили более миллиона рублей на участие в конференциях

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Красноярск
09:36 29 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, ученые
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае 43 студента и молодых учёных одержали победу в грантовом конкурсе проектов академической мобильности Краевого фонда науки. Они примут участие во всероссийских и международных конференциях и стажировках, на эти цели выделено более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого фонда науки.

К примеру, Михаил Горелов, молодой учёный из КрасГАУ в сентябре поедет на стажировку по защите прав на интеллектуальную собственность. А Анна Барило из Красноярского научного центра СО РАН отправится на научно-практическую конференцию по аллергологии и иммунологии.

Конкурс проектов академической мобильности Краевой фонд науки проводит два раза в год, каждый год около 100 студентов и молодых учёных становятся участниками научных мероприятий по всему миру.

— За более чем десятилетнюю историю конкурса студенты и молодые учёные Красноярского края посетили более 40 стран и около 200 городов. В этом году в связи с актуальностью развития технологий импортозамещения сделан акцент на научных мероприятиях, которые затрагивают важные в этой сфере области знаний, – рассказала Ирина Пантелеева, исполнительный директор Краевого фонда науки.

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