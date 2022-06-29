В Балахте теперь можно бесплатно обучиться на ветеринара и водителя

В Балахтинском аграрном техникуме можно бесплатно освоить профессии ветеринара, водителя грузовика и оператора по искусственному осеменению животных. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Участвовать в программе могут женщины с детьми в возрасте до 7 лет, люди предпенсионного возраста и старше 50 лет, безработные и молодые люди определённых категорий. Узнать подробности и освоить заявку можно на портале «Работа России».

В Красноярском крае открыто уже 46 таких центров обучения. Регион занимает пятое место в стране по количеству таких центров. В 2021 году курсы освоили более двух тысяч человек, 95% из них смогли устроиться на работу по специальности.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня