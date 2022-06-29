29 июня
Красноярск
погода +26 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Балахте теперь можно бесплатно обучиться на ветеринара и водителя

Главная Общество
Красноярск
09:00 29 Июня 2022
в красноярском крае, обучение
версия для печати Ico_print

В Балахтинском аграрном техникуме можно бесплатно освоить профессии ветеринара, водителя грузовика и оператора по искусственному осеменению животных. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Участвовать в программе могут женщины с детьми в возрасте до 7 лет, люди предпенсионного возраста и старше 50 лет, безработные и молодые люди определённых категорий. Узнать подробности и освоить заявку можно на портале «Работа России».

В Красноярском крае открыто уже 46 таких центров обучения. Регион занимает пятое место в стране по количеству таких центров. В 2021 году курсы освоили более двух тысяч человек, 95% из них смогли устроиться на работу по специальности.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

29 Июня 2022 г.
В Красноярский край чаще всего переезжают из Иркутской области и Хакасии
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

29 Июня 2022 г.
Отмечаться праздник будет 8 июля
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

29 Июня 2022 г.
Площадь возгорания - 18 тыс. га
Новости Красноярска: В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

29 Июня 2022 г.
11 пациентов не могут передвигаться самостоятельно
Новости Красноярска: В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

29 Июня 2022 г.
Комиссия оценивает готовность сооружений к пропуску паводковых вод
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

29 Июня 2022 г.
Самолёт потерпел крушение 27 июля 1943 года
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

27 Июня 2022 г.
Среди них Александр Овечкин и Павел Дацюк
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru