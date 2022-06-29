В Красноярске на правобережье продолжаются работы по благоустройству променада

На правобережье продолжаются работы по благоустройству променада на пр. им. газеты «Красноярский рабочий»

Первый этап проекта был реализован в 2020 году на участке пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (от улицы Чайковского до сквера перед ДК им. 1 Мая). На данный момент работы продолжаются на участке от сквера до ул. Малаховской. Там появится современное брусчатое покрытие, уличное освещение, озеленение и МАФы. Общая протяжённость прогулочной зоны вдоль проспекта приблизится к 1,5 километрам, рассказали в администрации города Красноярска.

Променад — часть создаваемого в Ленинском районе единого пешеходного пространства, в него также входят обновлённый в прошлом году сквер перед ДК им. 1 Мая и набережная Енисея за МайПарком.

Также в этом году отремонтируют тротуар на Центральном проезде (вдоль МайПарка по пути к набережной). Аналогичными работами охватят квартал по ул. Юности (от ДК им. 1 Мая до Административного проезда). Участок обустроят при поддержке Почётного гражданина Красноярска и Красноярского края, мецената Хазрета Совмена. В этом году на его средства благоустроят и другие территории района.