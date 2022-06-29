Пропавшего 12-летнего мальчика разыскивает полиция Красноярска

В Красноярске во вторник, 28 июня, в вечернее время к полицейским обратился житель Ленинского района, сообщивший о пропаже своего 12-летнего сына. Как рассказал отец пропавшего мальчика сотрудникам полиции, несовершеннолетний в 17:30 вышел из дома на прогулку и не вернулся. Мужчина также отметил, что его сын мог заблудиться, так как их семья недавно переехала в краевой центр из Норильска. Знакомые мальчика сообщили правоохранителям, что он хотел взять самокат и поехать на остров Татышев.

Рост мальчика около 140 см, он худощавого телосложения с европейским типом лица, черными волосами и светло-карими глазами. На момент пропажи на мальчике были синие штаны с голубой полоской, серая спортивная кофта и зеленые кроссовки. Если вам станет что-либо известно о месторасположении мальчика, позвоните по номерам: 89504041995; 2271995 или 102.

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