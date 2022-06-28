Красноярские депутаты проинспектировали капремонт школы №5

Депутаты городского Совета Красноярска провели проверку капитального ремонта средней школы №5 по ул. Краснодарская, 5 «Б».

«По федеральной программе будет отремонтировано само здание школы, а на ремонт спортивного ядра и озеленение потребуются дополнительные средства. Знаем, что проект спортивной площадки для школы был подготовлен в прошлом году. Он будет актуализирован. Обязательно будем поддерживать выделение средств при рассмотрении бюджета», – прокомментировал заместитель председателя постоянной комиссии по социальному развитию Дмитрий Власов.

Депутат также добавил, что 1 сентября 2023 года дети должны пойти в полностью обновленную школу.

Полная стоимость капремонта – 119,9 миллионов рублей, завершить его необходимо до 1 августа 2023 года. В данный момент в здании завершаются демонтажные работы. До холодов строители должны будут полностью заменить кровлю, установить систему отопления, поставить окна и сделать отмостку. Остальные работы можно проводить в холодное время года.

Проектная мощность школы рассчитана на 760 учащихся, рабочая – 1100. На время работ всех учеников распределили по другим школам: младшие классы – в школу №1, средние и старшие – в школу № 121.

«Депутаты держат на особом контроле вопрос организации учебного процесса учащихся школ, находящихся в аварийном состоянии. Мы неоднократно рассматривали его на заседании профильной комиссии в горсовете», – разъяснил Дмитрий Власов.

Рабочая группа по обследованию образовательных учреждений, в которую вошли депутаты городского Совета, провела ревизию и составила список из 53 зданий, требующих первоочередных работ. Это 28 школ, 21 детсад и четыре учреждения дополнительного образования. При обсуждении бюджета города в декабре прошлого года депутаты приняли протокольное решение – рекомендовать администрации города Красноярска обеспечить в 2022–2024 гг. реализацию мероприятий по устранению аварийных ситуаций и проведению комплексного капитального ремонта в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в том числе и в школе № 5 по ул. Краснодарская, 5 «Б».

Сегодня в указанном заведении, а также в школах № 27 и № 108 ведутся работы в рамках реализации Федеральной программы РФ «Развитие образования», согласно заявке, подготовленной в прошлом году. Сейчас готовятся документы по включению в программу еще семи объектов.

Из 53 объектов Красноярска, нуждающихся в ремонте, десять были закрыты. В двух из них – МБДОУ № 44 и № 59, – работы уже завершены. До конца нынешнего года запланирована работа еще в 10 учреждениях: школах № 5, № 27, № 42, № 50, № 108, № 129, № 134, лицее № 7 и гимназии № 16.