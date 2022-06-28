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Ульрих Бейерс назначен новым тренером регбийного клуба «Красный Яр»

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Красноярск
17:15 28 Июня 2022
спорт, регби, красноярск, тренер
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В Красноярске во вторник, 28 июня, руководство регбийного клуба «Красный Яр» сообщило о назначении Ульриха Бейерса на пост тренера команды. 31-летний наставник является уроженцем  ЮАР.

По словам президента клуба Сергея Чупрова, руководство еще не приняло решение, станет ли Бейерс главным тренером или будет работать в паре с Игорем Николайчуком. При этом Чупров отметил, что это было совместным решением и Николайчуку объективно тяжело работать одному. Поэтому необходимо усиливать тренерский штаб. Добавим, что свою тренерскую карьеру Ульрих Бейерс начинал во «Владивостокских тиграх».

Фото: © vk.com/krasnyjjar

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