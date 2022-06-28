В Улан-Удэ яму «заделали» системными блоками

В Улан-Удэ неизвестные «заделали» яму на дороге с помощью системных блоков. Снимки своеобразного ремонта появились в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

На какой улице находится яма не уточняется. Пользователей нестандартный подход к ремонту повеселил.

«Трансформер под землю ушёл, запчасти оставил», «Нанотехнологии», «Инновация», «Зато ямки больше нет», – отмечают в комментариях.

В городской администрации на пост быстро отреагировали. В этот же день на место прибыли рабочие и отремонтировали яму уже по-настоящему.

Фото: © vk.com/anonim_03u