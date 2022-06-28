«Театральный синдром-2022»: фонд Михаила Прохорова привез в Красноярск яркие премьерные спектакли

Ежегодный фестиваль «Театральный синдром», организатором которого является благотворительный фонд Михаила Прохорова, пройдет в Красноярске с 28 июня по 6 июля, на сценах Драматического театра имени А. С. Пушкина и Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского.

28 июня в стенах Красноярского драмтеатра имени А. С. Пушкина прошла пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля «Театральный синдром-2022». В ней приняли участие руководитель представительства благотворительного фонда Михаила Прохорова в Красноярске Валентина Тислянкова, министр культуры края Аркадий Зинов, директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Александр Кулябин и исполнитель роли Мартина Берга в спектакле «Дикая утка» Денис Казанцев. На встрече с журналистами Александр Кулябин поблагодарил организаторов фестиваля за то, что они так сильно любят театр.



«Мы уже очень долго сотрудничаем с благотворительным фондом Михаила Прохорова и, наверное, не только мы, а все театры Сибири. Этот фонд является знаковым для всей театральной деятельности России», - отметил он.

В рамках фестиваля жители Красноярска смогут увидеть спектакли в исполнении артистов московского Театра имени Евгения Вахтангова и новосибирского театра «Красный факел». Артисты выступят с премьерными постановками – монументальным спектаклем «Война и мир» и экспериментальным представлением «Дикая утка». Откроет фестиваль спектакль «Дикая утка», который был поставлен в театре «Красный факел».



Еще одна прекрасная постановка «Крик лангусты», которая расскажет о жизни великой актрисы Сары Бернар в режиссерском видении Михаила Цитриняка, является высоким стандартом классического драматического театра. Для семейной аудитории специально привезли интерактивную постановку «Сказка о попе и о работнике его Балде». Закроет фестиваль выставка «Вахтанговский век», которая проработает в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова до 31 июля.

По словам Александра Кулябина, красноярская публика, наверное, самая счастливая, потому что все самые лучшие спектакли привозят именно в Красноярск.



«В Красноярске фантастический зритель, вероятно, один из самых лучших. Здесь нас всегда гостеприимно встречают наши коллеги и я надеюсь, что два спектакля, которые мы будем играть, пройдут с успехом. Надеюсь на сотрудничество с Министерством культуры Красноярского края, потому что у нас всегда бывает много различных проектов. Этой осенью в рамках фестиваля «Золотая маска», генеральным партнером которого является благотворительный фонд Михаила Прохорова, мы планируем привезти в Красноярск спектакль «Тайм-аут», - заявил директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел».



Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Красноярского края и администрации Красноярска.

Фото: © представлено благотворительным фондом Михаила Прохорова