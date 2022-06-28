В Красноярском крае на подъезде к селу Пея ремонтируют дорогу и мост

В Красноярском крае продолжается реконструкция маршрута Канск – Абан – Богучаны – Пея. Работы начались в прошлом году по по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ оценили в 116 млн рублей.

В этом сезоне планируется восстановить участок с 12 по 18 км. Рабочие уже отсыпали скальным грунтом низкие участки, отремонтировали водопропускные трубы и дорожное покрытие, а также укрепили откосы.

«Состояние земляного полотна было в неудовлетворительном состоянии, покрытие практически отсутствовало, и в осенне-весенний период дорога становилась труднопроезжаемой. Сейчас эта проблема решена», – отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Впереди у специалистов ремонт моста через ручей на 13-м километре маршрута. До конца июля на переправе полностью заменят пролётное строение и обновят проезжую часть, отремонтируют опоры и расчистят прилегающую территорию от растительности. Также до конца июля должны завершится работы на обходе Абана. На объекте предстоит восстановить 3,5 километра асфальтобетонного покрытия. Затраты на реализацию этого проекта составили более 45 млн рублей.

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