28 июня
Красноярск
погода +15 °C
53.36
 
€ 56.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае на подъезде к селу Пея ремонтируют дорогу и мост

Главная Общество
Красноярск
16:40 28 Июня 2022
в красноярском крае, ремонт, дороги
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае продолжается реконструкция маршрута Канск – Абан – Богучаны – Пея. Работы начались в прошлом году по по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ  оценили в 116 млн рублей.

В этом сезоне планируется восстановить участок с 12 по 18 км. Рабочие уже отсыпали скальным грунтом низкие участки, отремонтировали водопропускные трубы и дорожное покрытие, а также укрепили откосы.

«Состояние земляного полотна было в неудовлетворительном состоянии, покрытие практически отсутствовало, и в осенне-весенний период дорога становилась труднопроезжаемой. Сейчас эта проблема решена», – отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. 

Впереди у специалистов ремонт моста через ручей на 13-м километре маршрута. До конца июля на переправе полностью заменят пролётное строение и обновят проезжую часть, отремонтируют опоры и расчистят прилегающую территорию от растительности. Также до конца июля должны завершится работы на обходе Абана. На объекте предстоит восстановить 3,5 километра асфальтобетонного покрытия. Затраты на реализацию этого проекта составили более 45 млн рублей.

Фото: © Sibnovosti.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Палаточный городок на фестивале «МИР Сибири» будет поделен на 4 зоны для проживания

Палаточный городок на фестивале «МИР Сибири» будет поделен на 4 зоны для проживания

28 Июня 2022 г.
Зоны будут отличаться по уровню шума
Новости Красноярска: Спасатели локализовали пожар на площади около 250 квадратных метров в Назаровском районе

Спасатели локализовали пожар на площади около 250 квадратных метров в Назаровском районе

28 Июня 2022 г.
Возгорание произошло в поселке Степной
Новости Красноярска: В Красноярске начали благоустраивать территорию возле школы № 36 в Николаевке

В Красноярске начали благоустраивать территорию возле школы № 36 в Николаевке

28 Июня 2022 г.
Аварийное здание школы пришлось практически полностью разобрать и отстроить
Новости Красноярска: Сотрудники МЧС проверили более тысячи неорганизованных пляжей Красноярского края

Сотрудники МЧС проверили более тысячи неорганизованных пляжей Красноярского края

28 Июня 2022 г.
За нарушения специалисты составили 9 административных протоколов
Новости Красноярска: В Улан-Удэ яму «заделали» системными блоками

В Улан-Удэ яму «заделали» системными блоками

28 Июня 2022 г.
Пользователей нестандартный подход к ремонту повеселил
Новости Красноярска: Ульрих Бейерс назначен новым тренером регбийного клуба «Красный Яр»

Ульрих Бейерс назначен новым тренером регбийного клуба «Красный Яр»

28 Июня 2022 г.
Ульрих Бейерс родился в ЮАР
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Женщина-водитель погибла после столкновения с грузовиком на трассе в Канском районе

Женщина-водитель погибла после столкновения с грузовиком на трассе в Канском районе

23 Июня 2022 г.
60-летняя женщина управляла «Нивой»
Новости Красноярска: Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

27 Июня 2022 г.
Среди них Александр Овечкин и Павел Дацюк
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

24 Июня 2022 г.
Праздник пройдет уже в эту субботу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru