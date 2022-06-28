Спасатели локализовали пожар на площади около 250 квадратных метров в Назаровском районе

В Красноярском крае во вторник, 28 июня, в утреннее время в Назаровском районе в поселке Степной случился пожар. Прибыв на место инцидента пожарные обнаружили, что горят надворные постройки на площади около 250 квадратных метров. Из-за порывистого ветра был риск, что огонь перекинется на близлежащие строения.

Кроме того, ситуация осложнялась тем, что произошел розлив 200 литровой бочки с дизельным топливом и выход пропан – бутана из вентиля 50 литрового газового баллона. Это привело к тому, что интенсивность горения возросла. В результате к тушению пожара была привлечена дополнительная пожарная техника.

За счет своевременных действий пожарных удалось предотвратить распространения огня на жилые дома. За час возгорание было локализовано.

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