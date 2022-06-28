В Красноярске начали благоустраивать территорию возле школы № 36 в Николаевке

Строители приступили к благоустройству территории возле реконструируемой в Николаевке школы.

Подрядчик перешёл к покраске стен, укладке кафеля, монтажу подвесного потолка. Рабочие на территории школы устанавливают бордюрный камень и готовят основание под внутридворовой проезд, будут смонтированы 29 опор освещения, по периметру установят забор, появится газон на площади 2 600 кв. метров.

Отметим, что аварийное здание школы № 36, построенное в 1936 году, пришлось практически полностью разобрать и отстроить заново. Внешний облик будет максимально приближён к историческому, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

На данный момент в школе вставлены окна, закончены работы по устройству наружных сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения. Рядом появилась спортивная площадка с футбольным полем и беговой дорожкой. Завершат работы до конца августа.