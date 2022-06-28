Россиян могут начать лишать водительских прав из-за ухудшения здоровья, сообщают «Известия». Законопроект должен внести изменение в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, однако за это время с человеком может случиться что угодно. За последние пять лет суды вынесли 105 тысяч решений аннулировании прав на управление авто по медицинским показаниям. Чаще всего удостоверений лишались автовладельцы с проблемами из области психиатрии.

Как отмечают «Известия», большинство таких водителей либо забывают, либо сознательно уклоняются от медосмотров. Минздрав и МВД не обменивались данными, поэтому отследить таких автовладельцев было трудно. Такой механизм может появиться с 2023 года. Все данные будут передаваться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в ГИБДД. Такую же схему используют для сбора данных об освидетельствованиях претендентов на владение оружием.

Работать система будет следующим образом. Водитель приходит на медицинский осмотр либо получает медицинскую помощь, и у него обнаруживают заболевание или состояние, при котором нельзя водить автомобиль. Информация поступает в федеральный реестр, после чего автовладельца отправляют на медосвидетельствование. Если врачи подтверждают диагноз, то предыдущее медицинское заключение аннулируют и вместо него выдают новое, которое через СМЭВ поступает в ГИБДД.

В случае неявки заключение также аннулируют. Если же речь идёт не о противопоказаниях, а о новых ограничениях или показаниях, то удостоверение тоже признаётся недействительным, но водителю сообщают, что он должен получить новое.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский