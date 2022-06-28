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Сотрудники МЧС проверили более тысячи неорганизованных пляжей Красноярского края

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Красноярск
17:22 28 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, рейды, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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С 20 по 26 июня сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Красноярскому краю проверили более 1 000 неорганизованных для купания мест, на которых отдыхали местные жители. Профилактические беседы были проведены с более чем 2 000 человек, рассказали в пресс-службе ведомства.

Красноярцам рассказали, что вода в неотведённых для купания водоёмах может быть опасна для здоровья. Прыгая с обрыва в таких местах, можно получить травму. Также жителям региона напомнили о необходимости присматривать за детьми во время отдыха и не позволять им заплывать далеко от берега. Такие беседы провели в 6 детских лагерях и 5 базах отдыха.

За различные нарушения специалисты составили 9 административных протоколов. 

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