Сотрудники МЧС проверили более тысячи неорганизованных пляжей Красноярского края

С 20 по 26 июня сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Красноярскому краю проверили более 1 000 неорганизованных для купания мест, на которых отдыхали местные жители. Профилактические беседы были проведены с более чем 2 000 человек, рассказали в пресс-службе ведомства.

Красноярцам рассказали, что вода в неотведённых для купания водоёмах может быть опасна для здоровья. Прыгая с обрыва в таких местах, можно получить травму. Также жителям региона напомнили о необходимости присматривать за детьми во время отдыха и не позволять им заплывать далеко от берега. Такие беседы провели в 6 детских лагерях и 5 базах отдыха.

За различные нарушения специалисты составили 9 административных протоколов.