В Красноярске жителю Самары вынесли приговор за продажу несуществующего породистого щенка

Свердловский районный суд вынес приговор по уголовному делу жителя г. Самары, он признан виновным в совершении 26 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

31 мая 2020 года мужчина со своей сожительницей разместили в интернете объявления о продаже щенка породы «Померанский Шпиц-Мини». Обратившимся по объявлению сожительница по видеосвязи показывала щенка. Она сообщала ложные сведения о продаже животного, указывала цену, в стоимость которого входила и курьерская доставка, сообщают на сайте прокуратуры Красноярского края. Потерпевшие переводили за щенка деньги на банковские счета подсудимого.

Всего злоумышленник завладел 562 тыс. рублей 26 человек из разных городов России.

Мужчине назначено 3 года лишения свободы в колонии-поселения.

Уголовное дело в отношении соучастницы находится на рассмотрении в суде.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина