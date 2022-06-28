Пожарные Красноярского края тушат лесные пожары в окрестностях Саяно-Шушенского водохранилища

Пожарные Красноярского края тушат лесные пожары на отвесных скалах в окрестностях Саяно-Шушенского водохранилища. Сотрудникам краевого Лесопожарного центра приходится работать в сложных условиях: большая часть очагов огня находится в высокогорье, где нет дорог, поэтому нет возможности доставить наземную спецтехнику.

«К местам возгораний специалистов доставляем авиацией. Они вручную копают минполосы, делают встречный отжиг. На тушение очагов вдоль береговой линии завозим сотрудников на катере», – рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Стремительному распространению огня способствует аномальная грозовая активность, жаркая погода и малое количество осадков. В связи с этим в Шушенском районе был введён режим ЧС в лесах, а на помощь местным пожарным прибудут ещё 93 специалиста краевого Лесопожарного центра, а также 50 резервистов федеральной Авиалесоохраны.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности должностным лицам и жителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Также виновникам возгораний придётся возмещать ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение пожаров.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны