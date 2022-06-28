28 июня
Красноярск
погода +22 °C
53.36
 
€ 56.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пожарные Красноярского края тушат лесные пожары в окрестностях Саяно-Шушенского водохранилища

Главная Общество
Красноярск
15:25 28 Июня 2022
в красноярском крае, лесные пожары
версия для печати Ico_print

Пожарные Красноярского края тушат лесные пожары на отвесных скалах в окрестностях Саяно-Шушенского водохранилища. Сотрудникам краевого Лесопожарного центра приходится работать в сложных условиях: большая часть очагов огня находится в высокогорье, где нет дорог, поэтому нет возможности доставить наземную спецтехнику.

«К местам возгораний специалистов доставляем авиацией. Они вручную копают минполосы, делают встречный отжиг. На тушение очагов вдоль береговой линии завозим сотрудников на катере», – рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Стремительному распространению огня способствует аномальная грозовая активность, жаркая погода и малое количество осадков. В связи с этим в Шушенском районе был введён режим ЧС в лесах, а на помощь местным пожарным прибудут ещё 93 специалиста краевого Лесопожарного центра, а также 50 резервистов федеральной Авиалесоохраны.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности должностным лицам и жителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Также виновникам возгораний придётся возмещать ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение пожаров.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Директор красноярского театра Пушкина выиграл в лотерею почти 3 млн рублей

Директор красноярского театра Пушкина выиграл в лотерею почти 3 млн рублей

28 Июня 2022 г.
В лотерее Пётр Аникин участвует несколько лет
Новости Красноярска: Регбисты «Енисей-СТМ» сыграют в 1/4 финала Кубка России в Красноярске

Регбисты «Енисей-СТМ» сыграют в 1/4 финала Кубка России в Красноярске

28 Июня 2022 г.
Красноярцы встретятся с московской «Славой»
Новости Красноярска: Как правильно подготовиться к сплаву по Мане рассказали жителям Красноярского края

Как правильно подготовиться к сплаву по Мане рассказали жителям Красноярского края

28 Июня 2022 г.
Сплав по Мане является очень опасным занятием
Новости Красноярска: В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

28 Июня 2022 г.
Преступлением является даже самовольный сбор дикорастущей конопли
Новости Красноярска: Около 500 выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по обществу на высокие баллы

Около 500 выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по обществу на высокие баллы

28 Июня 2022 г.
Семь выпускников смогли набрать 98 баллов
Новости Красноярска: Бывшие учителя красноярской школы №32 попросили директора покинуть свой пост

Бывшие учителя красноярской школы №32 попросили директора покинуть свой пост

28 Июня 2022 г.
В министерстве образования региона решили расторгнуть с директором трудовой договор
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске выпал крупный град

В Красноярске выпал крупный град

27 Июня 2022 г.
Диаметр града достигал 2-3 см
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Новости Красноярска: В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

28 Июня 2022 г.
Возможно это произошло из-за сильного дождя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru