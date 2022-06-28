Красноярский театр оперы и балета проведёт светский раут для зрителей

12 и 13 июля Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского ярко закроет 44 театральный сезон. Зрителей ждёт настоящий светский раут: любимые герои постановок, фотосессии с артистами, красные ковровые дорожки и игристые напитки.

Главным событием каждого вечера станет опера Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник», премьера которой состоялась на Фестивале Дмитрия Хворостовского. Кроме этой постановки зрители смогут вспомнить и остальные премьеры уходящего сезона: балет Цезаря Пуни «Катарина, или Дочь разбойника», оперы Лео Делиба «Лакме», Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки», Пьетро Масканьи «Мой милый Дзанетто!», Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро», музыкальную сказку Евгении Терёхиной «Синяя птица», арт-кафе «Мулен Руж».

Ждём любителей театра на наш праздник искусства! После завершения сезона три наши премьерные постановки можно будет увидеть и в столице в Большом театре: на Исторической и Новой сценах главного театра страны мы готовим гастрольные показы балета «Катарина, или Дочь разбойника», опер «Лакме» и «Дон Жуан».

Фото: © пресс-служба Красноярского Театра оперы и балета