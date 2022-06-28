В Ачинском районе 29-летняя женщина зарезала односельчанина

В пос. Тарутино 29-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезала кухонным ножом односельчанина.

Как сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 26 июня между двумя жителями посёлка по телефону произошёл конфликт. 29-летний мужчина направился домой к обидчику для выяснения отношений, но его дома не оказалось. Зато встретили мужчину сожительница обидчика и отец. Между пьяной женщиной и пришедшим возникла ссора, во время которой женщина нанесла кухонным ножом потерпевшему удар в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия