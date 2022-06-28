Палаточный городок на фестивале «МИР Сибири» будет поделен на 4 зоны для проживания

В Красноярском крае уже на следующей неделе пройдет долгожданный фестиваль этномузыки и ремесел «МИР Сибири». Отметим, что для гостей фестиваля будет работать палаточный городок.

Как отмечают организаторы, он будет на четыре зоны для проживания, отличающиеся уровнем шума. Так, например, семьям с детьми лучше поселиться «Семейной» зоне, так как она находится далеко от сцены и на ее территории есть пункты экстренной помощи.

Дружные компании могут выбрать район «Веселый». В этой зоне лучше всего слышно музыку и наиболее короткий путь до площадок фестиваля. Дальше всего от центра фестивальной жизни находится район «Дальний». А с района «Ближнего» можно попасть на Обрядовую поляну и ярмарку. Бронировать заранее ничего не нужно. Будущие гости фестиваля смогут выбрать и оплатить место при въезде. Отметим, что цена проживания в палаточном городке – 1,5 тысячи рублей за все дни фестиваля. В стоимость также включено место под палатку 5*5 м и парковочное место.

Фото: © vk.com/mirsibiri