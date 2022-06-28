29 июня в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

29 июня в в Туруханском, Эвенкийском, центральных и южных районах Красноярского края, на юге Таймырского района ожидаются ливневые дожди, ветер до 20 м/с и грозы.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

На юге Таймыра и в южных районах Красноярского края местами высокая пожарная опасность IV класса.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.