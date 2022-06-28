Улицы Красноярска затопило из-за мощного ливня

В Красноярске в понедельник, 27 июня, прошел сильный дождь. Из-за мощного ливня часть городских улиц оказались затоплены и они превратились в реки.

Красноярцы в соцсетях рассказали, что из-за дождя в городе некоторые автомобили практически ушли под воду. Так, например, на улице Водопьянова автомобиль провалился в яму. Также дискомфорт испытали пассажиры некоторых автобусов, в салоны которых попала грязная вода. Трудности испытали и автомобилисты во время проезда по мосту «777», на котором скопилось множество воды. Добавим, что в некоторых районах Красноярска прошел град. Так, жители Солнечного пожаловались на то, что град побил урожай и даже теплицы.

Фото: © Никиты Алексеева