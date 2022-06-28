Экологи проверили сортировочный комплекс ООО «ПромТех»

24 июня экологи-общественники провели рейд в Зеленогорске. Проверяли регионального оператора Зеленогорской технологической зоны – ООО «ПромТех», эксплуатирующее мусоросортировочный комплекс и полигон по захоронению отходов.

«В Красноярском крае всего несколько городов, где работают мусоросортировочные комплексы. Мусоросортировочный комплекс ООО «РостТех» обслуживает только Правобережную и Железногорскую технологические зоны» - рассказывает экоактивист Артем Речицкий

В Зеленогорске же 100% отходов проходят через сортировочный комплекс.

«Впечатления позитивные. Видны явные признаки того, что сортировка работает постоянно, а не включилась перед приездом общественного контроля. Это подтверждается наличием отсортированных и спрессованных ВМР (вторичных материальных ресурсов), среди которых пластик разных цветов и качества, жестяные банки, макулатура, стекло и даже целлофановые пакеты.» – отметил экоактивист Артём Речицкий.

Так, на линии сортировки сразу работает 11 человек, а всего в смене 16 сотрудников. Комплекс одновременно может принимать на разгрузку два автомобиля. Затем отходы по транспортерной ленте проходят через сортировщиков, которые отбирают различные виды ВМР. Отсортированные отходы, подлежащие переработке, прессуются в большие кубы для удобства транспортировки, а так называемые «хвосты» (мусор, не подлежащий переработке) попадают на близлежащий полигон для последующего захоронения.

Общественники провели замеры свалочного газа как на мусоросортировке, так и на самом полигоне - в обоих случаях показатели в пределах нормы.

Полигон тоже находится в хорошем состоянии, имеется весовой и радиационный контроли, дезинфицируются колёса мусоровозов.

Всё это свидетельствует о том, что при желании мусорный оператор может и должен организовать сортировку отходов. Ещё раз обратим ваше внимание, что в Красноярске не организована сортировка отходов Левобережной технологической зоны, при этом отходы сортируются на 100% Красноярской правобережной и Железногорской технологических зонах, а также в городах Лесосибирск, Канск и Зеленогорск.

Общественники выражают большую надежду, что в самое ближайшее время все отходы в Красноярске будут проходить сортировку - техническая возможность на сортировочном комплексе ООО «РостТех» есть.

Фото: https://vk.com/wall-29666723_42816