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Бывшие учителя красноярской школы №32 попросили директора покинуть свой пост

Главная Общество
Красноярск
14:45 28 Июня 2022
скандал, школа, красноярск
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Бывшие педагоги 32-й школы, которые уволились с 2015 по 2022 год, написали открытое письмо к директору учебного заведения Татьяне Рудневой и попросили её покинуть свой пост.

По их словам, когда директор только вступила в должность, дела школы пошли в гору, ученики стали чаще участвовать в различных олимпиадах и конкурсах, а также показывать достойные результаты ЕГЭ. Однако со временем начались конфликты между учителями и директором, у которая "вросла в кресло директора".

«Татьяна Викторовна решила, что школа – это её вотчина, соответственно, а учителя – практически бесправные люди, выполняющие любые её пожелания. Появились "любимчики". Любое мнение, шедшее вразрез с её или мнением "любимчиков", – ты сразу становишься врагом», — цитирует бывших педагогов издание NGS24? — «вы разрушаете не только окружающих, а в первую очередь себя. Уйдите. Найдите в себе силы признать, что испытание властью не выдержали».

Также они рассказали, что ситуация обострилась, когда пришёл новый завуч. Алексей Каташев ввёл новую систему оценивания, которой были недовольны все, кроме самого завуча и директора. Всё привело к тому, что учителя уходили в другие школы, а вместе с ними и целые классы.

Напомним, что учителя школы 32-й школы жаловались, что директор хамила, материлась и даже устроила погром в одном из кабинетов. В результате огласки в СМИ и соцсетях, была назначена проверка, по итогу которой в министерстве образования региона решили расторгнуть трудовые отношения с Татьяной Рудневой.

Приказ об этом появился 23 июня, но директор отказалась его подписывать. Сейчас к проверке подключилась прокуратура Красноярска.

Фото: © Никиты Алексеева

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