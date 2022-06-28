Школьников и студентов Красноярского края наградили за героические поступки

В Красноярске за героические поступки и мужество, проявленные в экстремальных ситуациях наградили 11 подростков. Они получили нагрудные знаки «Горячее сердце», дипломы и книги.

По итогам 2021 года в Красноярском крае 11 ребят и три волонтёрские организации (добровольная народная дружина «Монтажник», созданная на базе Красноярского монтажного колледжа, детское общественное объединение «Поколение+» тасеевской школы № 1 и отряд «PROДобро» Сосновоборского механико-технологического техникума) отметили в рамках Всероссийской акции «Горячее сердце», сообщает пресс-служба министерства образования Красноярского края.

Так, девятиклассники из Берёзовской школы № 3 Никита Платонов и Кирилл Сейкис помогли задержать грабителя, укравшего деньги из кармана пенсионера. А Кирилл Ларкин, студент СФУ в Канске бросился за грабителем, который украл сумочку у его девушки. Он повалил злоумышленника на землю и дождался приезда полицейских.

Подростки из красноярской школы № 147 – Александр Зелин, Дмитрий Рудич, Егор Миронов и Михаил Иринархов спасли жизнь человека. Гуляя по ул. Мате Залке они услышали крики о помощи, прибежали на место происшествия, где на тротуаре вблизи припаркованного автомобиля лежал мужчина. Очевидно, у него случился эпилептический припадок. Ребята повернули мужчину на бок и удерживали, оказывая ему первую помощь, вызвали скорую.

Десятиклассник школы № 34 Александр Клименко спас 12-етнюю девочку, которая провалилась под лёд на р. Базаиха.

Истории и имена всех лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» собраны в Почётной книге на официальном сайте, на основе которой в образовательных учреждениях России проводят Всероссийские уроки мужества.

Фото: © Полина Карнаухова