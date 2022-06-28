Красноярец пойдет под суд за незаконный оборот икры рыб осетровых пород на 780 тысяч рублей

В Красноярске 31-летний местный житель обвиняется в незаконном обороте икры рыб осетровых пород на сумму, превышающую 780 тысяч рублей.

Как удалось выяснить правоохранителям, злоумышленник незаконно купил и хранил в своей доме особо ценные водные биологические ресурсы. В рамках расследования было установлено, что житель Красноярска купил водные биоресурсы тех видов, которые находятся в Красной книге РФ.

У мужчины изъяли 13 пластиковых банок икры рыб осетровых пород, общий вес которых составил около трех килограммов. Также правоохранители изъяли фрагмент рыбы осетровых пород. Незаконными действиями злоумышленника был причинен ущерб на сумму свыше 780 тысяч рублей. Добавим, что злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Фото: ©Алексей Сухоруков/РИА Новости