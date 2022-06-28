Регбисты «Енисей-СТМ» сыграют в 1/4 финала Кубка России в Красноярске

Поклонники регби из Красноярска смогут прийти на стадион и вживую увидеть матч 1/4 финала Кубка России, в котором сыграет «Енисей-СТМ». Напомним, что «Енисей-СТМ» является действующим обладателем Кубка России

Как рассказали в Министерстве спорта Красноярского края, в Москве прошла жеребьевка соревнований, в которых принимают сильнейшие клубы России, в том числе красноярский «Красный Яр».

Согласно итогам жеребьевки, «Енисей-СТМ» предстоит сыграть против московской «Славы». Игра пройдет с 19 по 22 августа в Красноярске на «Авангарде».

Добавим, что точная дата станет известна позднее. Если «Енисей-СТМ» обыграет своего соперника, то в полуфинале встретится с ЦСКА или пензенским «Локомотивом».

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