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В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

Главная Общество
Красноярск
15:03 28 Июня 2022
общество, красноярск, уничтожение
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За неделю заросли конопли уничтожили на улицах Спортивной, 40 лет Победы и Кольцевой, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

Отметим, что для уничтожения наркосодержащих растений выбирается подрядчик, имеющий право на проведение таких работ.

Кстати, в прошлом году выросли штрафы за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений: штрафы для граждан — 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц — 5-10 тыс. рублей, для юридических лиц 50-100 тыс. рублей.

Преступлением является даже самовольный сбор дикорастущей конопли. Ответственность за сбор (приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта) наркотических средств, в том числе конопли, наступает с 16 лет. Наказание за данное деяние — от 3 до 15 лет лишения свободы.

Специалисты районных администраций и сотрудники правоохранительных органов во время рейдов выявляют места роста конопли. Затем подрядной организации выдаётся предписание об уничтожении таких растений, которое необходимо исполнить в кратчайшие сроки. Отчёты о выполненной работе направляются в правоохранительные и надзорные органы.

Если вы видите на газонах, клумбах или пустырях опасную траву, сообщайте в полицию или администрацию района.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf 

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