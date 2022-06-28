«Вора в законе» Костю Канского вновь будут судить

28 июня в Красноярском краевом суде вновь рассмотрят уголовное дело, возбуждённое в отношении «Вора в законе» Кости Канского. Напомним, что в сентябре криминального авторитета судили по статье 210.1. Прокурор требовал наказать Константина Найбауэра пятнадцатью годами тюрьмы, но несмотря на собранные доказательства, суд вынес оправдательный приговор.

«Обвиняемый имел статус так называемого «вора в законе» и занимал высшее положение в преступной иерархии. В связи лица, имеющие более низкое положение в преступной организации, были обязаны подчиняться его указаниям. Злоумышленник имел сферу влияния в Красноярском крае и Республике Тыва», – сообщили в краевой прокуратуре.

Сообщается, что прокуратура доказала, что сторона защиты допустила нарушения закона во время предыдущего заседания, что повлияло на объективность присяжных. В феврале 2022 года дело вернули в краевой суд. В пресс-службе суда уточнили, что дело Кости Канского будет рассматриваться судом присяжных, как и в прошлый раз.

Фото: © Красноярский краевой суд