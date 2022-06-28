Красноярский спасатель более 2 часов удерживал девочку, упавшую в шлюз

В Красноярском крае в Минусинском районе с дамбы в протоку реки Енисей упала девочка-подросток, которую потом затянуло в шлюз. Находившийся рядом с местом инцидента командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №11 МЧС России Максим Тарасюк нырнул воду, чтобы помочь девочке.

Как рассказали в ГУ МЧС России по краю, мужчина более 2 часов удерживал девочку на плаву и поддерживал ее психологически. Отметим, что девочку удалось спасти и она не получила каких-либо повреждений. После завершения спасательной операции подростка передали медикам для осмотра.

Ранее Sibnovosti рассказывали о спасении 15-летней девочки, упавшей в шлюз на дамбе протоки Енисея.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю