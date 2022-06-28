В Красноярске вырубают деревья на улице Маерчака

В Красноярске началась вырубка деревьев на улице Маерчака. Спиливание деревьев засняли на видео местные жители, сообщает издание Дела.ру.

Судя по кадрам, под снос попали деревья в районе корпуса СФУ и в небольшом сквере напротив офисного здания. Ранее в городской администрации акцентировали внимание на том, что вырубка затронет только сухие и больные деревья. Проводится это в рамках благоустройства. По планам, участок улицы по проекту будет расширен до 4 полос.

«У них всё нормально там в мэрии? Останавливали-останавливали, Еремин выезжал, останавливал тоже. И на тебе. Маерчака, 8.15, 28 июня. Они решили уничтожить все деревья в городе?», – высказался автор под видео.

Напомним, что на прошлой неделе без официального разрешения началась вырубка деревьев на Красной Армии. Снос насаждений остановил глава города Сергей Ерёмин. Мэр распорядился найти решение, чтобы максимально сохранить деревья.

Фото: © t.me/zhelezobetonno24