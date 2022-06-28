14 жителей Красноярска обвиняются в организации бизнеса в сфере секс-услуг

В Красноярске перед судом предстанут 14 местных жителей, которые обвиняются в организации и привлечении женщин в занятие проституцией.

По данным прокуратуры, злоумышленники вели свою незаконную деятельность с 2016 по 2016 г. В указанный период обвиняемые не только вовлекали женщин, но и выполняли роли водителей, охранников, принимали заказы и передавали их девушкам, а также привозили женщин к заказчикам.

Более того, злоумышленники контролировали поступление денежных средств за оказанные услуги и имели финансовую выгоду. Отметим, что на имущество злоумышленников наложен арест. Уголовные дела переданы в суд.

Фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости