В Назаровском районе подростки у односельчанина похитили имущество на 25 тыс. рублей

В Назаровском районе двое подростков 14 и 15 лет, зная, что 47-летний житель их деревни не проживает в доме, договорились похитить его имущество, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ночью 24 июня они проникли в дом односельчанина через незакрытую на замок дверь и похитили имущество на 25 000 руб.

Утром потерпевший обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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