Житель Зеленогорска встретился с медведем в лесу и хотел с ним поговорить

В Красноярском крае в Зеленогорске в одном из лесных массивов велосипедист встретился с медведем. Опасного хищника мужчина встретил на дороге недалеко от насосно-фильтровой станции.

Велосипедист не растерялся и записал встречу с косолапым на видео. На записи отчетливо слышно, как мужчина обращается к медведю. Стоящий недалеко медведь не разделил интереса человека и начал уходить. Мужчина попытался его окликнуть, но хищник все-таки скрылся.

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