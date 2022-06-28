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Житель Зеленогорска встретился с медведем в лесу и хотел с ним поговорить

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Красноярск
13:15 28 Июня 2022
медведь, животные, лес, в красноярском крае
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В Красноярском крае в Зеленогорске в одном из лесных массивов велосипедист встретился с медведем. Опасного хищника мужчина встретил на дороге недалеко от насосно-фильтровой станции.

Велосипедист не растерялся и записал встречу с косолапым на видео. На записи отчетливо слышно, как мужчина обращается к медведю. Стоящий недалеко медведь не разделил интереса человека и начал уходить. Мужчина попытался его окликнуть, но хищник все-таки скрылся.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, как в Курагинском районе медвежонок приставал к людям.

Скриншот: © vk.com/podzlk

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