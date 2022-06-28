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Красноярские рентгенхирурги осваивают новую технологию лечения патологии сосудов

Главная Общество
Красноярск
15:52 28 Июня 2022
операция, здравоохранение, красноярск, общество
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Артериовенозная мальформация сосудов головного мозга – опасная сосудистая патология. Лечением занимаются несколько специализированных медицинских и научно-исследовательских центров в России. Сейчас технологии лечения освоили рентгенхирурги регионального сосудистого центра краевой больницы, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. Там была проведена первая операция по эмболизации артериовенозной мальформации. Мальформации опасны внезапным разрывом сосудов, что может привести к инвалидизации или к летальному исходу.

Эмболизацию поражённых сосудов успешно провели мужчине с разорвавшимся мальформатом. Через трое суток после вмешательства пациента выписали из больницы, он готов к дальнейшей плановой операции.

Один из наиболее эффективных малоинвазивных методов лечения - методика «запечатывания» поражённых сосудов при помощи микро-катетера. Через него подаётся химический агент, застывающий внутри сосуда, тем самым прекращая в них циркуляцию крови. Следующий этап лечения - оперативное отсечение «мальформата», либо его полное «отключение» от кровотока.

Методику хирурги рассматривают как жизнеспасающую в случае разрыва сосудов.

Ближайшая задача, которую ставят перед собой рентгенхирурги совместно с нейрохирургами - практическое освоение методики эмболизации мальформаций.

Фото: © kraszdrav.ru 

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