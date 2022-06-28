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Баскетбольное дерево, сухой фонтан и скейт-парк: жители обсудили развитие «Цветочного квартала»

Главная Общество
Красноярск
10:53 28 Июня 2022
город, благоустройство, район, жители, проекты
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В Центральном районе прошёл урбан-форум – мероприятие, на котором жители обсуждали благоустройство «Цветочного квартала». Территорию, расположенную на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики, приведут в порядок уже в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В этом году форум собрал более 150 активных и неравнодушных жителей района. В первой части мероприятия архитекторы рассказали об уже реализованных проектах благоустройства. Затем участники форума разделились на группы и в течение получаса прорабатывали идеи по обустройству общественного пространства в Центральном районе.

После обсуждения горожане презентовали свои проекты. Практически во всех выступлениях жители отметили, что эту территорию нужно озеленить, причём обязательно с использованием живой изгороди. Некоторые красноярцы, в том числе представители предпринимательского сообщества, сделали акцент на том, что часть общественного пространства необходимо отдать под парковку. Это позволит разгрузить прилегающие улицы и освободить их от хаотично расставленных автомобилей.

Прозвучали на форуме и необычные идеи, которые пока не реализованы в нашем городе. Например, одна из рабочих групп предложила установить искусственное дерево с несколькими закрепленными баскетбольными кольцами. Так заниматься спортом смогут больше ребятишек. А украшением будущего «Цветочного квартала» мог бы стать сухой фонтан или скульптура на тему даров Сибири.

Баскетбольное дерево, сухой фонтан и скейт-парк: жители обсудили развитие «Цветочного квартала»

Студенты и школьники, которые также пришли на форум, попросили обязательно обеспечить свободный доступ к Wi-Fi на всей благоустраиваемой территории. Также они предложили сделать здесь скейт-парк или спортивную площадку. Некоторые участники отметили, что нужен прокат спортивного инвентаря – совсем рядом находится обновлённая набережная Качи с велодорожками.

«Честно скажу, активность горожан на урбан-форуме превзошла наши ожидания. Жители района полностью погрузились в проектирование, делились идеями и даже спорили. Это говорит о том, что им небезразлична судьба «Цветочного квартала» и благоустройство нашего района в целом. Теперь очередь за проектировщиками – они должны проработать концепцию общественного пространства с учётом пожеланий красноярцев, после чего мы снова соберёмся для обсуждения. Таким образом, жители будут включены в процесс благоустройства «Цветочного квартала» на всех этапах», – сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Фото с сайта Администрации г. Красноярска 
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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