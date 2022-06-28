28 июня
Красноярск
погода +22 °C
53.36
 
€ 56.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае горят 17,5 тыс. гектаров леса

Главная Общество
Красноярск
14:35 28 Июня 2022
лесные пожары, в красноярском крае, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

На 28 июня в Красноярском крае действует 21 лесных пожаров на площади 17,5 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Туруханском, Эвенкийском, Ермаковском, Шушенском районах. Остановлено распространение одного возгорания.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 6 лесных пожаров в Кежемском, Ермаковском, Минусинском, Эвенкийском, Туруханском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

Напомним, более 300 лесных пожарных перебрасывают на север Красноярского края. Туда уже доставили более 270 специалистов. В готовности к переброске сейчас ещё более 70 десантников-пожарных и сотрудников наземной службы из южных и центральных подразделений. Часть из них отправили 24 июня.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Бороться с огнём Лесопожарному центру помогают арендаторы и сотрудники лесничеств. В охране лесов от пожаров задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляют более 20 воздушных судов.

В пяти муниципалитетах на севере действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Директор красноярского театра Пушкина выиграл в лотерею почти 3 млн рублей

Директор красноярского театра Пушкина выиграл в лотерею почти 3 млн рублей

28 Июня 2022 г.
В лотерее Пётр Аникин участвует несколько лет
Новости Красноярска: Регбисты «Енисей-СТМ» сыграют в 1/4 финала Кубка России в Красноярске

Регбисты «Енисей-СТМ» сыграют в 1/4 финала Кубка России в Красноярске

28 Июня 2022 г.
Красноярцы встретятся с московской «Славой»
Новости Красноярска: Пожарные Красноярского края тушат лесные пожары в окрестностях Саяно-Шушенского водохранилища

Пожарные Красноярского края тушат лесные пожары в окрестностях Саяно-Шушенского водохранилища

28 Июня 2022 г.
Большая часть очагов огня находится в высокогорье
Новости Красноярска: Как правильно подготовиться к сплаву по Мане рассказали жителям Красноярского края

Как правильно подготовиться к сплаву по Мане рассказали жителям Красноярского края

28 Июня 2022 г.
Сплав по Мане является очень опасным занятием
Новости Красноярска: В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

28 Июня 2022 г.
Преступлением является даже самовольный сбор дикорастущей конопли
Новости Красноярска: Около 500 выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по обществу на высокие баллы

Около 500 выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по обществу на высокие баллы

28 Июня 2022 г.
Семь выпускников смогли набрать 98 баллов
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

24 Июня 2022 г.
Тем самым они хотели инсценировали смерть потерпевшего как несчастный случай
Новости Красноярска: В Красноярске два образца туалетной бумаги соответствуют ГОСТу

В Красноярске два образца туалетной бумаги соответствуют ГОСТу

23 Июня 2022 г.
Требованиям соответствует туалетная бумага «KLEENEX» и «Zewa» Плюс
Новости Красноярска: Житель Железногорска сделал замечание прохожему и получил лопатой по лицу

Житель Железногорска сделал замечание прохожему и получил лопатой по лицу

23 Июня 2022 г.
Агрессивный мужчина кричал и оскорблял свою девушку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru