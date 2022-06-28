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Около 500 выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по обществу на высокие баллы

Главная Общество
Красноярск
14:50 28 Июня 2022
правительство, в красноярском крае, школа, экзамен, егэ
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Более 6 тысяч выпускников из Красноярского края сдали ЕГЭ по обществознанию в этом году. Согласно итоговым результатам, 499 учеников набрали за ЕГЭ по обществу более 80 баллов. Как рассказали в Правительстве края, из 6183 написавших ЕГЭ по обществознанию выпускников, семь набрали 98 баллов. Это 11-классники из Красноярска, Ачинска, Дзержинского и Курагинского районов, Норильска и Минусинска.

Также стало известно, что в этом году биологию сдали 2147 выпускников. Максимальный результат показала красноярка Виктория Николаева из гимназии №2, набравшая 98 баллов. Еще два выпускника набрали 96 баллов, еще девять учеников набрали 93 балла. Также высокие показатели (более 80 баллов) удалось набрать 80 выпускникам края.

Отметим, что ученики 11-классов из Красноярского края уже знают свои результаты по большинству предметов. 76 человек смогли написать ЕГЭ на 100 баллов. Основная волна сдачи единого государственного экзамена завершена. С 23 июня в Красноярском крае началась сдача предметов в резервные дни, которая продлится до 4 июля. Добавим, что подводить итоги ЕГЭ-2022 можно будет подвести не ранее 15 июля.

Фото: © Виталий Аньков/РИА Новости

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