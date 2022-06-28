В Красноярске планируют открыть штаб-квартиру РГО

Сибирскую штаб-квартиру Русского географического общества (РГО) планируется открыть в Красноярске к 2026 году в особняке врача Х. Ф. Лессинга, сообщает ТАСС председатель краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

— Это особняк врача Х. Ф. Лессинга в центре Красноярска, прилегающая внутридворовая территория площадью 2 га и три строения. Общая площадь строений - около 4 тыс. кв. метров, - пояснил он. — Сейчас ведутся переговоры с губернатором Красноярского края Александром Уссом о выделении средств для проведения реставрационных работ объекта культурного наследия.

Вопрос об участии региона в создании штаб-квартиры РГО прорабатывается, идёт передача объекта из федеральной собственности в краевую, рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Сибирская штаб-квартира РГО станет третьей в России. Она будет претендовать на статус федеральной, что позволит объединить инициативы и усилить взаимодействие между регионами за Уралом. На базе штаб-квартиры создадут несколько музеев.