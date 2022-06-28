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Выпускникам кодинского «Энергокласса» вручили сертификаты

Главная Общество
Красноярск
10:30 28 Июня 2022
школьники, образование, обучение, школа, энергетика
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Одиннадцать выпускников из города Кодинска вместе с аттестатами о среднем образовании получили сертификаты об успешном завершении трехлетнего обучения в профильном «Энергоклассе»* ПАО «РусГидро». За время обучения школьники приобрели дополнительные знания, принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах, познакомились и подружились с ровесниками из других «энергоклассов» по всей стране. С успешным окончанием школы выпускников поздравил заместитель главного инженера АО «Богучанская ГЭС» по эксплуатации Сергей Шахов.

«Три года обучения – это ваш первый шаг в будущую профессию. От имени коллектива Богучанской ГЭС поздравляю вас с хорошим выбором. Техническая специальность, особенно связанная с энергетикой, - это знания, ответственность и возможность принести большую пользу нашей стране. Желаю всем вам успешного поступления в вузы, хороших преподавателей, новых друзей и знаний. Уверен, что кто-то из вас спустя несколько лет придет работать на Богучанскую ГЭС!», - сказал Сергей Шахов.  

Участники проектов «Энергокласс» и «Летняя энергетическая школа могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры ПАО «РусГидро» - в том числе Иркутский национальный исследовательский технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Сибирский федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие вузы страны. Ежегодно выпускники из Кодинска успешно поступают в вузы, некоторые из них уже работают на Богучанской ГЭС.

В 2022 году ученик первого года обучения кодинского «Энергокласса» Виктор Тропин прошел отбор в Летнюю энергетическую школу РусГидро. Он подготовил конкурсное эссе «Как энергопереход в России повлияет на достижение углеродной нейтральности?», успешно прошел  онлайн-интервью с экспертом РусГидро по эссе  и компетенциям участника ЛЭШ-2022. Школа, главной темой которой стали «ESG-принципы в энергетике», проходит на базе Нижегородской ГЭС с 19 по 29 июня. Ее участники уже посетили крупные предприятия, встретились с учеными, руководителями и экспертами в электроэнергетической отрасли. Сейчас Виктор в составе группы готовит проект «Автоматизация мониторинга физического и химического состава Горьковского водохранилища». 

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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