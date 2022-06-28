Автомобилистам Красноярска запретят парковаться в районе «Платинум Арены» 29 и 30 июня

В Красноярске в течение двух дней автовладельцы не смогут останавливать и парковать свои автомобили в районе ледовой арены «Платинум Арена».

Как сообщили в мэрии, данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности в связи с проведением «Матча легенд хоккея».

Таким образом, останавливать и парковать автотранспорт запретят на проезде с западной стороны ледовой арены на Лесников, 21. Добавим, что запрет начнет действовать с 22:00 29 июня и продлится до 23:00 30 июня.

Фото: © vk.com/ptarena_krsk