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Автомобилистам Красноярска запретят парковаться в районе «Платинум Арены» 29 и 30 июня

Главная Общество
Красноярск
12:15 28 Июня 2022
дорога, автомобиль, парковка, красноярск
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В Красноярске в течение двух дней автовладельцы не смогут останавливать и парковать свои автомобили в районе ледовой арены «Платинум Арена».

Как сообщили в мэрии, данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности в связи с проведением «Матча легенд хоккея».

Таким образом, останавливать и парковать автотранспорт запретят на проезде с западной стороны ледовой арены на Лесников, 21. Добавим, что запрет начнет действовать с 22:00 29 июня и продлится до 23:00 30 июня.

Фото: © vk.com/ptarena_krsk

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