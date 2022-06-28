16 упаковок кукол и дорогостоящий алкоголь похитили приятели из Железногорска

В Красноярском крае два жителя Железногорска предстанут перед судом по подозрению в совершении краж из магазинов.

По официальным данным, весной этого года за кражу дорогостоящих кукол полицейские задержали двух железногорцев. Как признались 44-летний и 34-летний мужчины, они познакомились в изоляторе и свой выход на свободу решили отметить, но средств у них не было. В результате 34-летний подозреваемый предложил украсть из магазина дорогие куклы, на что второй мужчина ответил согласием. В результате злоумышленники похитили 16 упаковок кукол на сумму 30 тысяч рублей, выронив по пути 6 кукол. Дорогостоящие игрушки мужчины продали незнакомцу и купили алкоголь, а также внесли оплату за комнату в хостеле.

Кроме того, стало известно о причастности мужчин к краже дорогого алкоголя на 15 тысяч рублей. Также правоохранители установили, что 34-летний подозреваемый в одиночку совершил грабеж и четыре кражи. Суд принял решение заключить мужчин под стражу.

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