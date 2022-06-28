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В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Главная Общество
Красноярск
11:31 28 Июня 2022
общество, красноярск, воздух, исследования, экология
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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 20 по 26 июня, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 56 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 7 раз. Загрязняющие вещества не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 62 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,05 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по сероводороду, диоксиду азота, взвешенным частицам (до 10 мкм), гидрофториду, гидрохлориду и формальдегиду.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив 

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