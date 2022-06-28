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Расположенные на первых этажах в жилых домах кальянные начнут закрывать в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:00 28 Июня 2022
роспотребнадзор, красноярск, суд, курение
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В Красноярске начнут закрывать кальянные, которые расположены на первых этажах в многоквартирных домах. Суд уже удовлетворил несколько исков. Об этом заявил во вторник, 28 июня, в своем Telegram-канале руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По словам Горяева, жители Красноярска неоднократно жаловались на ухудшение условий проживания из-за деятельности кальянных, которые находятся на первых этажах.

В результате ведомством было подготовлено четыре иска по защите прав людей от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, в которых потребовало запретить деятельность четырех кальянных на территории города.

По решению суда было удовлетворено два иска о закрытии кальянных на Чкалова, 39 «А» и Сопочной, 36. Добавим, что арендодатели больше не смогут сдавать данные помещения под кальянные.

Фото: © Павел Бедняков/РИА Новости

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