В Хакасии 46-летняя женщина чуть не убила своего 2-летнего внука

13 ноября 2021 года жительница пос. Усть-Абакан Усть-Абаканского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, присматривала за своим внуком, возрастом 1 год 11 месяцев. В это время родители малыша были на работе. Плач ребёнка её раздражал, тогда она взяла нож и нанесла мальчику ножевые ранения по лицу, шеи и грудной клетки. 4-летняя сестра малыша, увидев это, выбежала из дома и рассказала о происходящем соседям, которые и пресекли преступление. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщают на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Женщина призвана виновной по ч.3 ст. 30, п.п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ей назначено наказание - 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид