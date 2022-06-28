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За неделю пожарные Красноярского края спасли 30 человек

Главная Общество
Красноярск
12:01 28 Июня 2022
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Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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С 20 по 26 июня сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 044 выезда, из них 115 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Спасли при тушении пожаров 30 человек.

На тушения привлекались 820 человек личного состава и 205 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 5 раз.

Кроме этого, сотрудники МЧС 16 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 2 жителя Красноярского края.

55 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 10 случаях оказывалась помощь. Было спасено 10 человек. 

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