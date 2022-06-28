Обвиняемый в убийстве пенсионерки красноярец сознался в аналогичном преступлении

Обвиняемый в убийстве 72-летней женщины житель Красноярска сознался в аналогичном преступлении. Жертвой злоумышленника оказалась 79-летняя жительница мкрн. Черемушки.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, летом 2015 года в квартире на Энергетиков красноярец нашел тело своей матери с признаками насильственной смерти. После этого было заведено уголовное дело. Комплекс реализованных мероприятий не позволили установить личность подозреваемого. Однако спустя несколько лет следователи установили причастность 31-летнего жителя Красноярска, обвиняемого в аналогичном преступлении.

По словам злоумышленника, он представился соседом и проник в квартиру пожилой женщины, после чего убил ее. Затем мужчина похитил телевизор и более 10 тысяч рублей. На данный момент следователи проверяют злоумышленника на причастность к другим преступлениям. Он находится под стражей.

Фото: ©Евгений Одиноков/РИА Новости